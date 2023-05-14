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ملتقى توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل للشباب بأسيوط.. غدا

الأحد، 14 مايو 2023 04:00 ص
ملتقى توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل للشباب بأسيوط.. غدا وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت  مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، عن افتتاح ملتقى توظيف للشباب بالمحافظة، غدا الاثنين، في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع  "تشغيل الشباب في مصر" بالتعاون بين وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ومحافظة أسيوط ،ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وأوضح علي سيد مصطفى  مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط أن المديرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة وفرت  6 ألاف فرصة عمل على  الوظائف التالية:

1-. قطاع السياحة والفنادق (عضو فريق - كاشير - ستيورد).

٢القطاع الخدمي (سائقين - مسؤولين تمويل - مندوب مبيعات - أفراد أمن - كول سنتر - مدخل بيانات).

٣القطاع الصناعي (عمال إنتاج - فنين صيانة - فنى لحام - براد).

٤القطاع الزراعي (مهندسين زراعيين – عمال زراعيين – فنيين).

٥قطاع الاغذية (عضو فريق - عامل إنتاج - مساعد إنتاج - عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقي طلبات).

٦قطاع الملابس (عمال إنتاج – عمال مكواه).

.٧. قطاع الدهانات (مسؤول مبيعات)..٨. قطاع الاستثمار العقاري (إشراف – أمن – عمال نظافة)

 وقال مدير المديرية ان بعض الشركات المشاركة بالملتقى تقدم مزايا مختلفة منها تأمين صحي،و بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال،و بدل وجبة، وغيرها من المزايا.


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