مقتل 3 أشخاص أمام صالة رياضة فى إقليم "جارد" بجنوب فرنسا

أ.ش.أ

قُتل ثلاثة أشخاص جراء إطلاق نار بالقرب من صالة رياضية في إقليم "جارد" في جنوب فرنسا، حيث أطلق رجل يبلغ من العمر 51 عاما، النار صوب أشخاص في ساحة انتظار السيارات خارج الصالة الرياضية وذلك قبل أن يقتل نفسه، حسبما ذكرت مصادر أمنية.



وقالت سيسيل جينساك، المدعية العامة في مدينة "نيم" بجنوب فرنسا، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن العناصر الأولى تجعل من الممكن تصور الحادث أنه جريمة قتل مزدوجة يتبعها انتحار منفذ الجريمة.



ووفقا لمصادر إعلامية محلية، من المحتمل أن تكون الجريمة على خلفية أسباب عاطفية، فمن المرجح أن تكون الضحية الصديقة السابقة للقاتل والرجل الذي يُزعم أنه قتله في ساحة انتظار السيارات أمام الصالة الرياضية يكون الصديق الجديد المفترض للسيدة الشابة.



وتوجه رجال الشرطة على الفور إلى موقع الجريمة برفقة العمدة جان كريستوف جريمجوار والمدعية العامة سيسيل جينساك ودائرة الإطفاء والإنقاذ وتم فتح خلية نفسية في مقر البلدية لتقديم الدعم النفسي للشهود وأقارب الضحايا.