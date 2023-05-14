معهد أمريكي: القوات الأوكرانية تحقق مكاسب كبيرة وتتقدم في شمال غرب باخموت

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ذكر تقرير جديد صادر عن معهد دراسة الحرب الأمريكي أن القوات الأوكرانية حققت نجاحًا شمال غرب باخموت في هجمات مضادة محلية، كما يتضح من اللقطات التي ظهرت لتراجع القوات الروسية على الضفة الجنوبية لخزان بيرخيفسكي.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عما جاء في التقرير : "تؤكد هذه اللقطات بصريًا الادعاءات التي أدلى بها عدد من المدونين الروس بأن القوات الأوكرانية حققت مكاسب شمال غرب باخموت في المنطقة الواقعة بين بوهدانيفكا وبيرخيفكا".

كما يلاحظ المعهد، وفقًا لمدونين عسكريين روس، فقد عناصر من لواء البندقية الآلية المنفصلة رقم 200، مواقعهم في المنطقة الواقعة على بعد حوالي 6 كيلومترات شمال غرب باخموت، بالإضافة إلى ذلك ، تقوم القوات الأوكرانية بشن هجوم مضاد على مناطق القريبة.