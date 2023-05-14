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مصرع وإصابة 3 عمال دهستهم سيارة مسرعة بشارع الكهف بالغردقة

الأحد، 14 مايو 2023 09:01 م
مصرع وإصابة 3 عمال دهستهم سيارة مسرعة بشارع الكهف بالغردقة اسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقي عامل مصرعه وأصيب اثنان آخران، دهستهم سيارة ملاكي تسير بسرعة كبيرة وفرت هاربة في شارع الكهف وسط مدينة الغردقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وإيداع جثة المتوفي بثلاجة حفظ الموتى.  
 
تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بمصرع عامل وإصابة اثنين آخرين، دهستهم سيارة ملاكي تسير بسرعة زائدة أثناء جلوسهم في شارع الكهف وسط مدينة الغردقة.
 
وتبين من التحريات الأولية أن قائد السيارة كان يسير بسرعة كبيرة في شارع الكهف وسط مدينة الغردقة، ودهس العمال الثلاثة وجمعيهم في العقد الثالث من العمر من محافظة الجيزة، وكانون جالسين على الرصيف لتناول وجبة غذائية بجانب الطريق. 
 
 
 

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