اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 02:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع مسن فى تصادم تروسيكل مع شاحنة على طريق الفرافرة الكفاح بالوادى الجديد

الأحد، 14 مايو 2023 01:46 م
مصرع مسن فى تصادم تروسيكل مع شاحنة على طريق الفرافرة الكفاح بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي سبعينى مصرعه في حادث تصادم بين دراجة تروسيكل وشاحنة نقل بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
كان ورد إخطار أمنى إلى  مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين مصرع عمر عطا الله أحمد، 65 عامًا، في تصادم تروسيكل بشاحنة نقل بالطريق الواصل بين قرية "الكفاح"،  ومدينة الفرافرة،وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

الوادي الجديد

حوادث الوادي الجديد

الفرافرة

مصرع مسن بالفرافرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة