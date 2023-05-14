مصرع شخص وإصابة 2 آخرين نتيجة تصادم سيارتين على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة حادث تصادم سيارتين على محور 30 يونيو دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ، لإسعافهم ورعايتهم طبيا، بينما تم التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على محور30يونيو دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين اخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.