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مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى العياط

الأحد، 14 مايو 2023 12:15 م
مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى العياط سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق الاقليمى بمنطقة العياط وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى العياط وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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