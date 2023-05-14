مستشفى كفر الشيخ العام ضمن مستشفيات تطبيق برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن اعتماد إدراج مستشفى كفر الشيخ العام ضمن مستشفيات المرحلة الأولي، لتطبيق برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بالمحافظة، ويأتي ذلك ضمن حرص الوزارة الدائم على صحة وسلامة المواطن المصرى.

وعقدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا مع إدارة مكافحة العدوى، وإدارة المعامل، وإدارة الصيدلة، بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفرالشيخ العام، لبحث عدد من الموضوعات الهامة لدعم الخدمات العلاجية والطبية بالمستشفيات.

أكدت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة نقاط أهمها، تشكيل لجنة مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، والبدء فى تنفيذ الخطة التنفيذية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات لحماية المواطنين من الميكروبات المقاومة.

وقامت وكيلة الوزارة خلال بالجامعه، بشرح المهام ودور كل إدارة من هذه الادارات، مؤكدة على أن الخطة التنفيذية التي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، أمس السبت الموافق 13-5-2023، جاءت لحماية المواطنين والأجيال القادمة من الأمراض المقاومة حرصاً على سلامة وأمان المواطنين.

وأوضحت وكيل الوزارة، أنه سيتم تكثيف الجهود والتنسيق بين حميع القطاعات والإدارات المعنية بالوزارة، لتحقيق المستهدف، والحد من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات، وذلك بالتنسيق مع وزارات التعليم العالي، والزراعة، والبيئة، تطبيقا لـ"الإستراتيجية القومية للصحة الواحدة"، والتي ترسم خارطة طريق وطنية لتوحيد الجهود نحو تحسين صحة الإنسان والحيوان مع سلامة النبات والبيئة.