اليوم السابع
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محافظ قنا يكرم مسئولي إدارة التعاون بالديوان العام لنجاحهم في تنظيم معرض أهلا رمضان

الأحد، 14 مايو 2023 01:15 م
محافظ قنا يكرم مسئولي إدارة التعاون بالديوان العام لنجاحهم في تنظيم معرض أهلا رمضان محافظ قنا يكرم مسئولي إدارة التعاون بالديوان العام
قنا صابر سعيد

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كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، علي غريب محمد، مدير إدارة التعاون بديوان عام المحافظة، وبدر أبو الصفا بدر، مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة قنا، وأحمد راشد محمد، رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة قنا، وأمين صندوق الإتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا، كنماذج مشرفة ومخلصة في العمل، بحضور حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة.
 
ومنح الداودي، شهادات تقدير لهم لتفانيهم وإخلاصهم في العمل، ومشاركتهم فى إقامة معارض اهلا رمضان بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمدينة قنا، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية واللحوم الحمراء البلدي والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة عن أسعار التجزئة، تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا بإقامة المعرض واستمراره طوال العام لتخفيف العبء عن المواطنين.  
 
وقدم المكرمين، شكرهم لمحافظ قنا على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدين له أنهم مستمرون في تقديم كافة اوجه الدعم للمواطنين من خلال الاستمرارية في تنظيم المعارض السلعية.
 
 
 
 

معرض اهلا رمضان

مسئولو معرض رمضان بقنا

تكريم محافظ قنا

اخبار قنا



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