محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم يتابعان امتحانات الإعدادية

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم ، أن الجولة شملت تفقد مدرسة حمدان الخليلى للتعليم الأساسى والاطمئنان على الطلاب من حيث المستوى العام للامتحان وأجمع جميع الطلاب بأن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

وفى الجولة الثانية تابعا لجنة مدرسة 25 يناير الرسمية المتميزة للغات، ويبلغ عدد الطلاب على مستوى المحافظة 9243 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد اللجان 88 لجنة امتحانية، واستقبلت اليوم الأحد 9243 طالبا أدوا امتحان مادة الجبر لمدة ساعتين فى الفترة الأولى، وخلال الفترة الثانية امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات.

وسبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفقد المركز الفرعى لتوزيع الأسئلة بإدارة العريش التعليمية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى " الشهادة الاعدادية" للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2022 م، ووجه بالتحرك بالأسئلة فى وقت مناسب، كما تابع توزيع خطوط سير السيارات مما يساعد فى توفير الوقت وحتى تصل الأسئلة بوقت كاف للجان الامتحانية، ولا يتم فتح مظاريف الأسئلة إلا فى الوقت المحدد حتى تصل الأسئلة قبل بدء وقت الإجابة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشمال سيناء، إنه يؤدى الأمتحان "9243" طالبا وطالبة، وإجمالى عدد اللجان الامتحانية بالمحافظة "88" لجنة، وعدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية "4532" واللجان "27" لجنة، الطلاب والطالبات بإدارة بئر العبد التعليمية "3536"، واللجان "25" لجنة لافتا أن الطلاب والطالبات بإدارة الشيخ زويد التعليمية "1035"، واللجان "14" لجنة، إدارة رفح التعليمية "572"، واللجان " 3 " لجنة، وإدارة الحسنة التعليمية "442"، واللجان " 12 " لجنة، وإدارة نخل التعليمية " 146 "، واللجان " 7 " لجنة.

وأضاف أنه أدى أمس الطلاب الامتحانات فى الفترة الأولى الساعة التاسعة صباحاً، فى مادة اللغة العربية وبلغ زمن الإجابة ساعتان ونصف الساعة، وبلغت نسبة الحضور (99%) تقريباً، والفترة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرا أدى الطلاب الامتحان فى مادة التربية الدينية وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة، وبلغت نسبة الحضور (99%) تقريبا، ويتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية، وولم ترد لغرفة العمليات الرئيسة للامتحانات أى شكوى من الامتحانات.