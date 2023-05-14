محافظ دمياط تفتتح ملعبى مركزى شباب سيف الدين والكاشف الجديد بمركز الزرقا

دمياط معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، ملعب خماسي مركز شباب سيف الدين، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

وفى ختام الجولة، افتتحت "المحافظ" الملعب الخماسي بمركز شباب الكاشف الجديد، والذى شهد أعمال إحلال وتجديد ضمن المشروعات المنفذة بهذا القطاع.

وأوضحت محافظ دمياط، أن المحافظة تعمل على تحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بكافة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة أنه تم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب بها، وذلك لاتاحة الفرصة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتنمية مهاراتهم، حيث ثمنت تلك الجهود لتنفيذ تلك الخطة.

يأتي ذلك فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة الموافق 8 مايو من كل عام.