اليوم السابع
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محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين لبحث شكاواهم

الأحد، 14 مايو 2023 12:47 م
محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين لبحث شكاواهم محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين
المنوفية - محمد فتحى

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واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكاواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
 
في بداية اللقاء وجه المحافظ السكرتير العام المساعد ببحث شكوى مواطن من ناحية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف يتضرر من إيقاف بطاقته التموينية وعدم تمكنه من صرف السلع المدعمة، مؤكداً على ضرورة متابعة موقف الشكوى والعرض عليه.
 
وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكوى مواطن يلتمس استمرار إقامة شادر لبيع السلع الغذائية تم إقامته خلال شهر رمضان الكريم، وعلي الفور وجه المحافظ رئيس حي شرق شبين الكوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استمرار إقامة الشادر حتي عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.
 
فيما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ببحث شكوي مواطن من ناحية طنبدي يتضرر من إيقاف بطاقته التموينية الخاصة به منذ يوليو 2022، مشدداً بعرض موقف شكوى المواطن والتأكد من تحرير محضر تبوير أرض زراعية له من عدمه.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

لقاء المواطنين

ديوان عام محافظة المنوفية



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