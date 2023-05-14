محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة 4 حالات متعارضة مع الطريق الحر بنها المنصورة بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة 4 حالات مُتعارضة مع الطريق الحر بنها - المنصورة، بنطاق قرية تصفا بكفر شكر، والتى تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، يأتي ذلك في إطار الجولات اليومية التي يُجريها المحافظ لدفع الأعمال وحل المُشكلات ميدانياً، وذلك بحضور اللواء عمرو أبو رايه نائب مدير أمن القليوبية، واللواء شريف صلاح مساعد مدير الأمن للأمن العام، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وعدد من مهندسي هيئة الطرق والكباري.

ووجه "الهجان"، بدفع الأعمال وبذل جهد مضاعف للإنتهاء من إزالة تلك المباني ورفع مخلفات البناء أولاً بأول لتسليم الطريق للشركات المنفذة في الموعد المحدد تزامناً مع متابعة صرف المستحقات لأصحاب المباني، مع إتخاذ الإحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مُشدداً على رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء في أقرب وقت ممكن من إزالة المباني المتعارضة مع اعمال طريق بنها - المنصورة الجديد.

وأوضح "الهجان"، أن أعمال إنشاء طريق بنها المنصورة الحر بنطاق المحافظة سوف يُساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات به ذهاباً وإياباً لاستيعاب الضغط المرورى.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريق الحر بنها - المنصورة هو إنشاء جديد من أوله لأخره بطول 73 كم، ويربط ميناء دمياط بمحافظات الدلتا وكذلك الطريق الإقليمي وطريق إسكندرية الزراعى، ليصل إجمالى طول الطريق 140 كم تقريباً مما يساعد فى سهولة حركة النقل وكذلك يختصر الوقت للنصف ويخفف الضغط على الطريق غرب الرياح التوفيقى.