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ماذا حدث فى توشكى؟.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يظهر حجم الإنجاز

الأحد، 14 مايو 2023 07:05 م
ماذا حدث فى توشكى؟.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يظهر حجم الإنجاز الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، على "فيس بوك"، فيديو يظهر حجم الإنجاز فى توشكي، بعنوان :"ماذا حدث فى توشكى؟".
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحدث اليوم عن الجهود المبذولة في مشروع توشكى، وقال إن مخزون المياة الجوفية يتم التعامل معه طبقًا للمعايير العالمية منعا لهدره.
 
وقال الرئيس السيسى-خلال افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات- إن حجم المياه اللي تم استخدامها في توشكى، مضيفًا:"حريصين على الاستفادة منه كله ونظم الري الحديثة".
 
وتابع الرئيس السيسى:"إحنا بنتكلم في منطقة توشكى على حوالي 700 ألف فدان، وهو ما يعادل محافظتين.. عملنا المشوار الأصعب وبقينا قادرين، وحريصين في هذا المجال على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية".
 
 
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي (1)
الرئيس عبد الفتاح السيسي 

الرئيس عبد الفتاح السيسي (2)
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي (3)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي (4)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي (5)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي (6)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي (7)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي (8)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي (9)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسي (10)
 
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الرئيس عبد الفتاح السيسي (15)

 


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