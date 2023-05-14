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ليلة سقوط تاجر مواد مخدرة قبل ترويجه الحشيش فى الطالبية

الأحد، 14 مايو 2023 01:00 ص
ليلة سقوط تاجر مواد مخدرة قبل ترويجه الحشيش فى الطالبية ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إحباط محاولة عاطل ترويج مواد مخدرة في منطقة الطالبية، وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، بقصد الاتجار بها، وترويجها بين المتعاطين من عملائه.

رصد رجال المباحث تحركات المتهم، وتمكنوا من القبض عليه بمنطقة الطالبية، وضبط بحوزته كمية من الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المضبوطات، وهاتف محمول يتواصل به مع عملائه.

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بتحويل مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، حيث يخفيها بمسكنه تمهيدا للتواصل مع عملائه، وأرشد عن عاطل تحصل منه على المخدر، ليتولى ترويجه بين المتعاطين من عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

                  

 


مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

امن الجيزة

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