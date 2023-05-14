اليوم السابع
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كشف ملابسات مقطع فيديو يتضمن قيام سائق "توك توك" بحركات استعراضية بالقاهرة

الأحد، 14 مايو 2023 04:13 م
كشف ملابسات مقطع فيديو يتضمن قيام سائق "توك توك" بحركات استعراضية بالقاهرة توك توك ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً سير أحد الأشخاص بمركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة برعونة وبجواره أحد الأشخاص وأعلى سقف "التوك توك" شخص ثالث معرضين حياتهم والمواطنين للخطر. 

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعـة للتباهـى والـتفاخـر.

 


توك توك

سائق توك توك

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