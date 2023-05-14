اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 08:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

قنصل عام فلسطين بالإسكندرية: مصر من أكثر الدول التى خدمت قضيتنا

الأحد، 14 مايو 2023 07:43 م
قنصل عام فلسطين بالإسكندرية: مصر من أكثر الدول التى خدمت قضيتنا رأفت بدران قنصل عام فلسطين فى الإسكندرية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد قنصل عام فلسطين فى الإسكندرية، السفير رأفت بدران، أن مصر من أكثر الدول التى خدمت القضية الفلسطينية، ونأت بها بعيدا عن الشعارات والعواطف، ووقفت إلى جانب الشعب الفلسطينى، ودعمت صموده لتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلى الغاصب.

ووجه قنصل عام فلسطين فى الإسكندرية - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/ - الشكر للحكومة المصرية على جهودها فى وقف الاعتداء على أهالى قطاع غزة، قائلا: "إن ما حدث مؤخرا فى غزة وقبل ذلك فى القطاع وجميع الأراضى الفلسطينية من مجازر وحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يعد استمرارا لنكبة عام 1948، وتحويل الشعب الفلسطينى إلى لاجئين بلا وطن".


ولفت إلى أن المشروع الإسرائيلى قائم على الاستيطان وتهجير وتفريغ الأراضى الفلسطينية من كل طوائف الشعب الفلسطيني، مشددا على أن صمود الفلسطينيين وتصديهم ومقاومتهم للاحتلال وتمسكهم بأرضهم سيستمر طالما بقى الاحتلال الغاصب.


وأضاف: أن "الشعب الفلسطينى يسير بخطوات ثابتة وواثقة لحماية مقدساته وثرواته وإعادة حقوقه المشروعة التى سلبها الاحتلال، موضحا أن المجتمع الدولى وبعض الكتاب اليهود بدأوا فى إدراك وفهم أحقية الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن قضيته وحقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة.


وأشار إلى أن الدعم الدولى الأعمى والمتغيرات الإقليمية ومحاولات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة فى خلق قضايا وأحداث تشغل الرأى العام الإسرائيلي، هى كلها أسباب أدت للعدوان على قطاع غزة، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلى يمارس سياسة ممنهجة فى التعنت وعدم الاستجابة للمطالب الشرعية للأسرى الفلسطينين بسجون الاحتلال.


وجدد التأكيد على أن الشعب الفلسطينى سيدفع كل ما هو غال ونفيس فى الدفاع عن أرضه وقضيته وحقوقه المشروعة، متابعا: أن "الدعم الأمريكى المطلق لقوات الاحتلال جعلته يزيد من غطرسته وحصاره وبناء المزيد من المستوطنات".


واختتم قنصل عام فلسطين فى الإسكندرية، تصريحه، بمطالبة المجتمع الدولى ومنظماته بعدم التعامل بإزدواجية والوقوف بجانب الشعب الفلسطينى لاستعادة حقوقه، كما طالب جامعة الدول العربية أن تكون أكثر فاعلية فى الحفاظ على أموال الشعب الفلسطينى التى يسلبها الاحتلال الإسرائيلى الغاشم.


رأفت بدران

وقف إطلاق النار فى غزة

تفاصيل وقف إطلاق النار فى غزة

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

دور مصر فى وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين

إسرائيل

غزة

غزة الآن

قطاع غزة

وقف اطلاق النار في غزه

مصر

أبو مازن

هدنة غزة

الوساطة المصرية



الموضوعات المتعلقة

إشادة خليجية بالدور المصرى فى "تهدئة غزة".. الإعلام العربى يبرز جهود الوساطة المصرية.. "الخليج": جهود مصر تثمر وقفاً لإطلاق النار.. صحف لبنان: مقترح مصرى للأزمة.. و"التعاون الخليجى" يشيد بمصر ويدعو لحل شامل

الأحد، 14 مايو 2023 05:12 م

سويسرا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتشيد بدور مصر المركزي للوصول لاتفاق

الأحد، 14 مايو 2023 03:36 م

الأنباء الكويتية" تسلط الضوء على الدور المصرى فى التوصل إلى هدنة "غزة"

الأحد، 14 مايو 2023 03:19 م

بريطانيا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار فى غزة بوساطة مصرية

الأحد، 14 مايو 2023 01:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة