قناطر إسنا.. تاريخ كبير فى خدمة الملاحة والرى والمراكب السياحية منذ 119 سنة

الأقصر – أحمد مرعى

أكثر من 119 سنة لواحدة من التحف التاريخية البديعة فى جنوب محافظة الأقصر، وهى قناطر إسنا الساحرة حيث بدأ إنشاء قناطر إسنا القديمة جنوب محافظة الأقصر عام 1904 وتم افتتاحها عام 1908 في الخديوى عباس حلمى الثانى، وتكونت من 120 فتحة عرض كل منها 5 متر تفصل كل واحدة عن الأخرى بغلة عرضها 2 متر، كما أن كل 20 فتحة تكون مجموعة تفصلها عن الأخرى بغلة عرضها 4 أمتار، بالإضافة إلى هويس ملاحى طوله 80 مترا وعرضه 16 مترا، والقناطر مصممة لتتحمل فرق توازن 2.5 متر تم زيادته، إلى 5.1 متر بعد أن تم تعلية القناطر فى عام 1945.

ومن جانبها اهتمت أسرة محمد على بإنشاء القناطر على نهر النيل للتحكم فى مياه الفيضانات من أجل استصلاح الأراضى، وذلك عن طريق حجز المياه بواسطة البوابات، وجاءت فكرة وتاريخ قناطر إسنا الحديثة والقديمة التى تم افتتاحها عام 1908 فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى عند الكيلو 169 على نهر النيل، للتحكم فى تدفق المياه أثناء فترة الفيضان، وتحسين الملاحة فى مجرى النهر وضمان استمرارية رى زمام ترعتي أصفون والكلابية، أما فى عام 1994 فقد قررت وزارة الرى إنشاء قناطر إسنا الجديدة خلف القناطر القديمة بحوالى 1200 مترا، وتم افتتاحها منذ 29 سنة، وذلك لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للرى، وكذلك لإمكانية توليد طاقة كهربائية تقدر بحوالي 635 جيجاوات ساعة سنويا، فضلا عن ذلك تطوير الملاحة النهرية عن طريق إنشاء هويس يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين فى وقت واحد وكذلك زيادة الحمولة على الطريق الذي يربط بين ضفتى نهر النيل إلى 70 طناً بدلاً من 20 طناً.

وفى هذا الصدد خلال أبريل ومايو 2023 الجارى، شهدت قناطر إسنا والهويس الإضافى خطة تطوير وصيانة دورية برعاية وزارة الرى والموارد المائية، حيث كشف مركز ومدينة إسنا بقيادة اللواء هشام السعدي رئيس المدينة، عن مجموعة من الصور النادرة للعمل فى إنشاءات قناطر إسنا القديمة فى عام 1904 إلى 1908 فى عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، والتي يتم العمل حالياً فى تطويرها وصيانتها لخدمة حركة المراكب السياحية.

ويقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم على مدار الأيام الماضية العمل فى صيانة الهويس الإضافي بقناطر إسنا الجديدة، حيث تأتى تلك الأعمال ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري الكبرى، وضمن خطة إستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات بشأنها، وتنفيذ أعمال صيانة مستمرة للقناطر بكافة عناصرها لضمان تشغيلها على الوجه الأمثل.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه تمت أعمال صيانة دورية لهويسي إسنا الملاحيين، وأجريت إصلاحات فورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام بأعلى كفاءة، وتمت صيانة عدد (3) من بوابات جنابية الهويس الإضافى، موضحاً انه يجرى البدء قريباً فى تأهيل البوابة الرابعة للمحافظة على زمن الملء والتفريغ، حيث تم إنشاء هويس إسنا الإضافى لتطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية.



إحدي خزانات قناطر إسنا القديمة



أعمال الصيانة فى هويس إسنا الأضافى بالأقصر



أعمال صيانة هويس إسنا جنوب الأقصر



الصيانة الدورية فى قلب قناطر إسنا



العمل بالقناطر فى عهد الخديوي عباس حلمي الثاني



العمل فى إنشاءات قناطر إسنا القديمة



القناطر بإسنا تخدم حركة المراكب السياحية



المرور اليومى للمراكب السياحية فى قناطر إسنا



إنشاءات قناطر إسنا بعهد الخديوي عباس



جانب من الدورات فى قناطر إسنا



جانب من الصيانة فى قلب قناطر إسنا



جانب من العمل فى هويس إسنا



جانب من إنشاء القناطر القديمة بعهد الخديوي عباس حلمي الثاني



جانب من عبور المراكب السياحية داخل قناطر إسنا



جانب من مرور المراكب السياحية فى قناطر إسنا



جولات لمتابعة أعمال الصيانة الدورية فى قناطر إسنا



جولة الخديوي عباس حلمي الثاني فى قناطر إسنا



حجر أساس قناطر إسنا القديمة بتاريخ 1908



خروج المراكب السياحية من قناطر إسنا



خلية نحل فى إنشاءات قناطر إسنا القديمة



صور نادرة لإنشاء القناطر بعهد الخديوي عباس حلمي الثاني



صور نادرة للعمل فى إنشاءات قناطر إسنا بعام 1904



عبور المراكب السياحية فى قلب قناطر إسنا



فريق أثريين إسنا وأرمنت خلال توثيق قناطر إسنا القديمة



فريق الصيانة الدورية فى قناطر إسنا



فعاليات مكثفة للصيانة والتدريب فى القناطر



قناطر إسنا أنشأت فى عهد الخديوى عباس على مدار 4 سنوات



قناطر إسنا تاريخ كبير فى خدمة الملاحة والرى والتحكم فى الفيضانات



قناطر إسنا تخدم المراكب السياحية يومياً



قناطر إسنا فى قلب نهر النيل بإسنا



مدخل المراكب السياحية فى قناطر إسنا_1



