اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 01:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"قمة للغذاء" فى داوننج ستريت.. وخبراء يطالبون بضرورة خفض أسعار الخضراوات والفاكهة

الأحد، 14 مايو 2023 11:42 ص
"قمة للغذاء" فى داوننج ستريت.. وخبراء يطالبون بضرورة خفض أسعار الخضراوات والفاكهة ريشى سوناك
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا خبراء بريطانيون إلى ضرورة أن يكون خفض تكلفة الخضراوات والفاكهة فى المملكة المتحدة من أجل تخفيف أزمة تكلفة المعيشة مطروحا على الطاولة فى قمة الغذاء التي يعقدها داوننج ستريت الأيام المقبلة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت، فإن رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك يواجه دعوات لحث المتاجر على  تقليص نصف ما تتقاضاه فى ظل معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة.

وأخبر تجار التجزئة الحكومة البريطانية الأسبوع الماضى أن أسعار الغذاء قد وصلت لذروتها، وستبدأ فى التراجع بشكل كبير فى الأشهر المقبلة. لكن هذا لن يؤثر بشكل كبير فى المساعدة على مواجهة الفواتير المرتفعة، فى ظل تحذير من معاناة أسر الطبقة المتوسطة.

وتمت دعوة المزارعين وتجار التجزئة وغيرهم من جميع سلاسل الغذاء البريطانية لقمة فى داوننج ستريت يوم الثلاثاء المقبل. وأشارت تقارير إلى تحضير الاجتماع جاء بعد أن وصل تضخم الغذاء إلى مستوى مرتفع جديد الشهر الماضى.

وقال البوفيسور تيم لانج، المستشار الحكومى السابق إن الرسالة التي يمكن أن يبعثها سوناك فى هذا الاجتماع هي الدعوة إلى تقليص الأسعار إلى النصف بالنسبة للفواكه والخضروات الأساسية والكربوهيدرات مثل البطاطس.

فيما قال مسئول الحكومة السابق هنرى دمبرلى إن السياسيين بحاجة لجعل أسعار الخضروات والفواكه أرخص لمن لا يستطيعون تحمل ثمنها.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن التضخم فى أسعار المأكولات والمشروبات بلغ فى مارس الماضى أكثر من 19.2% مقارنة بالعام السابق، وهو ضعف معدل التضخم الأساسى.

وكان هذا الارتفاع مدفعا بزيادة تكاليف الطاقة والاضطراب فى سلاسل الإمداد الذى سببته الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضى.

وفى الوقت نفسه، فإن ارتفاع الأجور وظروف الطقس الصعبة التي أثرت على الحصاد، وعوائق التجارة التي سببها بريكست، مسئولة جميعا عن ارتفاع التكاليف. وقال البروفيسور لانج إنه كان جزءا من لجنة تكاليف المعيشة فى لندن التي استمعت لأدلة عن أن بعض الناس يظلوا بلا وجبات على مدار أيام.

 

 

 

 


التضخم

التضخم فى بريطانيا

أسعار الغذاء

داوننج ستريت

قمة الغذاء

ريشى سوناك



الموضوعات المتعلقة

نمو ضعيف لاقتصاد بريطانيا فى ظل التضخم بعد رفع الفائدة للمرة الـ12.. 0.1% نسبة النمو فى الربع الأول وانكماش فى مارس بسبب الإضرابات.. استمرار ارتفاع أسعار مواد الغذاء يثير القلق والبرلمان يحقق فى مسئولية المتاجر

الأحد، 14 مايو 2023 01:00 ص

استمرار اضطراب حركة النقل فى بريطانيا مع إضراب طواقم القطارات لمدة 24 ساعة

السبت، 13 مايو 2023 10:42 ص

نمو ضعيف لاقتصاد بريطانيا فى الربع الأول.. والبرلمان يحقق فى ارتفاع أسعار الغذاء

الجمعة، 12 مايو 2023 01:28 م

إضراب سائقى قطارات السكك الحديدية فى بريطانيا الجمعة بسبب نزاع حول الأجور

الجمعة، 12 مايو 2023 12:30 م

بريطانيا ترفع الفائدة للمرة الـ12 في محاولة للسيطرة على الأسعار.. "جارديان": 2 مليون أسرة تخلفت عن سداد فواتير أبريل..700 ألف يواجهون خطر التشرد.. خبراء: روسيا ومشكلات التوريد السبب.. و"سوناك" في موقف حرج

الخميس، 11 مايو 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة