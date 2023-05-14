"قمة للغذاء" فى داوننج ستريت.. وخبراء يطالبون بضرورة خفض أسعار الخضراوات والفاكهة

كتبت ريم عبد الحميد

دعا خبراء بريطانيون إلى ضرورة أن يكون خفض تكلفة الخضراوات والفاكهة فى المملكة المتحدة من أجل تخفيف أزمة تكلفة المعيشة مطروحا على الطاولة فى قمة الغذاء التي يعقدها داوننج ستريت الأيام المقبلة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت، فإن رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك يواجه دعوات لحث المتاجر على تقليص نصف ما تتقاضاه فى ظل معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة.

وأخبر تجار التجزئة الحكومة البريطانية الأسبوع الماضى أن أسعار الغذاء قد وصلت لذروتها، وستبدأ فى التراجع بشكل كبير فى الأشهر المقبلة. لكن هذا لن يؤثر بشكل كبير فى المساعدة على مواجهة الفواتير المرتفعة، فى ظل تحذير من معاناة أسر الطبقة المتوسطة.

وتمت دعوة المزارعين وتجار التجزئة وغيرهم من جميع سلاسل الغذاء البريطانية لقمة فى داوننج ستريت يوم الثلاثاء المقبل. وأشارت تقارير إلى تحضير الاجتماع جاء بعد أن وصل تضخم الغذاء إلى مستوى مرتفع جديد الشهر الماضى.

وقال البوفيسور تيم لانج، المستشار الحكومى السابق إن الرسالة التي يمكن أن يبعثها سوناك فى هذا الاجتماع هي الدعوة إلى تقليص الأسعار إلى النصف بالنسبة للفواكه والخضروات الأساسية والكربوهيدرات مثل البطاطس.

فيما قال مسئول الحكومة السابق هنرى دمبرلى إن السياسيين بحاجة لجعل أسعار الخضروات والفواكه أرخص لمن لا يستطيعون تحمل ثمنها.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن التضخم فى أسعار المأكولات والمشروبات بلغ فى مارس الماضى أكثر من 19.2% مقارنة بالعام السابق، وهو ضعف معدل التضخم الأساسى.

وكان هذا الارتفاع مدفعا بزيادة تكاليف الطاقة والاضطراب فى سلاسل الإمداد الذى سببته الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضى.

وفى الوقت نفسه، فإن ارتفاع الأجور وظروف الطقس الصعبة التي أثرت على الحصاد، وعوائق التجارة التي سببها بريكست، مسئولة جميعا عن ارتفاع التكاليف. وقال البروفيسور لانج إنه كان جزءا من لجنة تكاليف المعيشة فى لندن التي استمعت لأدلة عن أن بعض الناس يظلوا بلا وجبات على مدار أيام.