قاتل جارته فى الإسكندرية: ضربتها بـ"مطرقة" على رأسها لسرقتها

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

بقلب قاسي ودماء باردة، تخلص شخص من جارته بضربها على رأسها بـ"مطرقة حديدية" في الإسكندرية لسرقتها، وهروبه من مسرح الجريمة ، معتقدًا أن جريمته لن تتكشف، إلا أنه تم القبض عليه وإحالته للنيابة.

وسرد القاتل تفاصيل جريمته، وكيف خطط ودبر لها، عندما قاده شيطانه لسرقة جارته بعد قتلها، حيث تربص الجاني بالضحية، ولدى وقوفها أمام باب شقتها تعدى عليها "بمطرقة" على رأسها حتى فارقت الحياة، ثم استولى على متعلقاتها، وهي عبارة عن "لاب توب – بعض المتعلقات والملابس الخاصة بها – هاتفين محمول"، ثم تخلص من جثة القتيلة، وأعطى الهاتفين المحمول لوالدته التي كانت تعلم بتفاصيل الجريمة وتم ضبطها.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة إحدى السيدات بدائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها لـإحدى السيدات "مبلغ بغيابها" مقيمة بدائرة القسم، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.