اليوم السابع
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غدا.. إطلاق مسابقة هندسية على مستوى الجامعات المصرية Triple S بهندسة المطرية

الأحد، 14 مايو 2023 01:20 م
غدا.. إطلاق مسابقة هندسية على مستوى الجامعات المصرية Triple S بهندسة المطرية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  فى بيان صادر له اليوم، أن الجامعة تعمل على تشجيع إبداعات الطلاب من خلال تنظيم العديد من المسابقات العامة مثل مسابقة ،Triple S مبينًا ان هذه المسابقة تعقد لحث الطلاب على الابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب وحثهم على الأنشطة الطلابية.
 
حيث تنظم كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر المركزية أكبر مسابقة هندسية على مستوى الجامعات المصرية ( (Triple S في نسختها السادسة تحت "شعار مصر تبتكر"، وتعتبر((Triple S من أكبر المسابقات العلمية في مجالات الهندسة المختلفة، وتقام على أساس ومعايير عالمية ‏بمشاركة طلبة كليات الهندسة على مستوى المعاهد والجامعات المصرية من أقسام (الهندسة الإنشائية - الهندسة المعمارية - الهندسة الميكانيكية – ميكاترونيكس – سيارات) .
 
ومن المقرر بدء فعاليات المسابقة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الإثنين الموافق 15‏/5‏/2023  بمقر كلية الهندسة ‏بالمطرية، بدعم من وزارتي  التعليم العالي و الشباب و الرياضة و أسرة من أجل مصر المركزية، وتنقسم إلى عدة أقسام وهي (مسابقة تصميم و إنشاء الكباري – مسابقة المنشآت المضادة للصواريخ - مسابقة المنشآت لمقاومة الزلازل – مسابقة التصميم المعماري - مسابقة الاختراعات و الابتكارات العلمية). 
 
تعقد المسابقة تحت رعاية و إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، الدكتور عمرو عبد الهادى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتقام بالتعاون  مع أسرة طلاب من أجل مصر– جامعة حلوان، تحت إشراف الدكتور كريم همام رائد الاسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، وتحت إشراف مؤسس المسابقة دكتور محمد حلمي بكلية الهندسة بالمطرية، ومسئول الأسرة ياسر الجبالى.

التعليم العالى

هندسة المطرية

اخبار مصر

triple s



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