اليوم السابع
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عقد الملتقى التوظيفى للشباب بالاتحاد العام لنقابات العمال فى الشرقية الخميس

الأحد، 14 مايو 2023 12:55 م
عقد الملتقى التوظيفى للشباب بالاتحاد العام لنقابات العمال فى الشرقية الخميس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف، لإتاحة الفرصة أمام الشباب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته، وتدر عليه دخلا ثابتاً يُساهم في تحسين مستوى معيشته وتوفير حياه كريمة له.
 
وأشاد محافظ الشرقية، بالتعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشرقية، في تنظيم الملتقيات التوظيفية التي تهدف إلى التصدي لظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب تساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والأسري وتوفير حياه أفضل للمواطنين.
 
وفي هذا الاطار أشار المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى قيام وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالمديرية والمدعومة من مشروع قــوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشرقية وعدد من الشركات والمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص بتنظيم ملتقى توظيفي موسع لتشغيل أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وذلك يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 بمقر الاتحاد بشارع مدير الأمن أعلى الصالون الأخضر بالزقازيق من الساعة العاشرة صباحا وحتي الثالثة بعد الظهر وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الشرقية.
 
وأضاف وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية أن الشركات والمنشآت الصناعية المشاركة بالملتقي سوف تمنح الشباب مرتبات متميزة مع تأمين اجتماعي وصحي وحوافز بالإضافة إلى توفير سكن للشباب المغترب ووسيلة انتقال مجانية ومزايا متنوعة، لافتا إلى أنه يمكن التسجيل للحضور بالملتقى على الرابط التالي:
 
https://forms.gle/58iWsxKeKSYX6Tb88
 
 
 

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