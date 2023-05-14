ضبط 4 أطنان ملح و450 كيلو رنجة منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة بالغربية

الغربية - عادل ضرة

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والذين يتم ضبطهم ضمن الحملات التفتيشية التي وجه المحافظ بتنفيذهاً يوميا داخل قرى ومدن المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بشكل حازم وفوري لأي محاولات للتلاعب بصحة المواطن.

وأعلنت محافظة الغربية في بيانها، أن الحملات استكملت عملها اليوم داخل قرى ومدن مراكز "السنطة، زفتى، سمنود، طنطا وقطور"، وتم ضبط 80 شيكارة ملح زنه 50 كيلو بإجمالي وزن 4 أطنان منتهي الصلاحية، و90 صندوق رنجة بإجمالي 450 كيلو رنجة منتهية الصلاحية بسبب وجود يرقات وعلامات تعفن، إلى جانب ضبط ومصادرة 5000 رغيف مدعم للبيع بالسعر السياحي وإعدام 70 عبوة منتجات عطاره منتهية الصلاحية فضلاً عن إعدام أكياس شيبسي ومشروبات غازية منتهية الصلاحية.

كما أوضح البيان تحرير مديرية التموين والتجارة الداخلية لعدد 702 محضر متنوع ما بين "43 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 16 خبز ناقص الوزن، 1 عدم مطابقة مواصفات العجين، 4 تصرف في الدقيق المدعم،3 خبز غير مطابق للمواصفات، 1 تجميع خبز و 2 منتهي الصلاحية"، في حين حررت هيئة سلامة الغذاء عدد 4 محاضر لضبط أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

كما أسفرت الحملات عن تحرير مديرية الصحة لعدد 135 محضر منهم 75 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و 51 عدم حمل شهادة صحية، إلى جانب 8 غلق إداري و 1 لأغذية منتهية الصلاحية، كما تم سحب 20 عينة لمواد غذائية وتنفيذ 3 قرارت إعدام لأغذية تالفة، في حين حررت مديرية الطب البيطري عدد 2 محضر للحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي ومحضر آخر للذبح خارج المجزر، بالإضافة إلى تحرير الوحدات المحلية في المراكز سابقة الذكر لعدد 23 محضر إشغال و 10 محاضر نظافة.

ويهيب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السادة المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب 01550502836 و 01550502837، أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233.