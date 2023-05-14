ضبط المتهم بقتل زوج شقيقته نتيجة خلافات عائلية في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم ب قتل زوج شقيقته نتيجة خلافات عائلية في الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الهرم.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه نشبت بينه مشادة كلامية مع زوج شقيقته، نتيجة خلافات عائلية، وسدد المتهم طعنة نافذة لزوج شقيقته، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.