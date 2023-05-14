اليوم السابع
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ضبط المتهم بأفعال خادشة للحياء ضد سيدة بمدينة نصر

الأحد، 14 مايو 2023 06:54 م
ضبط المتهم بأفعال خادشة للحياء ضد سيدة بمدينة نصر المتهم
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام سائق تاكسى أجرة بعمل أفعال خادشة للحياء لسيدة تقود سيارتها عقب قيامها بالإصطدام به دون قصد والإعتذار له وقيامه بالتعدى عليها بألفاظ خارجة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة . 
 
بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها تبين أنه (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار اليه.، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

وزارة الداخلية

افعال خادشة للحياء

اخبار الحوادث

مدينة نصر



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