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"ضايق أختى".. اعترافات المتهم بإطلاق رصاصة على شخص فى القليوبية

الأحد، 14 مايو 2023 03:00 ص
"ضايق أختى".. اعترافات المتهم بإطلاق رصاصة على شخص فى القليوبية قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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"ضايق أختي"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بإطلاق عيار ناري على جاره في القليوبية، بعد القبض عليه، مؤكدًا أنه قرر الانتقام منه بسبب مضايقته لشقيقته، وعدم احترامه لأصول الجيرة.
 
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مصاب برش خرطوش بالوجه، وبالانتقال وسؤاله اتهم أحد الأشخاص بإطلاق عيار نارى تجاهه من فرد محلى كان بحوزته، فأحدث إصابته على إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب قيامه بمعاكسة "شقيقة المتهم".
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

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