صديق "تشارلز" يكشف ترحيب الملك بالمصالحة مع ابنه هارى وزوجته ميجان ماركل

كتب إيهاب محمد

يدعي صديق للملك تشارلز أن باب القصر مفتوح دائمًا للأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، لافتًا إلى أن الملك سيكون سعيدًا بلم شمله مع ابنه المنفصل عن العائلة وزوجته بعد تتويجه مطلع الشهر الجارى، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

قال صديق للعاهل المتوج حديثًا، لموقع "The Daily Beast" مؤخرًا: "لقد ضاعت الفرصة التي كانت متاحة أمام هاري لحل هذه المشكلة مع الملك"، وأوضح المصدر: "بالطبع، كان تشارلز سيرحب دائمًا بالمصالحة مع هاري وميجان، لقد أوضح ذلك تمامًا، ومع ذلك بابه مفتوح دائمًا في هذا الصدد".

احتدم الخلاف بين ماركل، 41 عامًا، ودوق ساسكس، 38 عامًا، والعائلة الملكية منذ انتقال الزوجين إلى كاليفورنيا في عام 2020، وتعمق الخلاف أكثر عندما أسقط هاري مذكراته المكونة من 400 صفحة "سبير" في يناير الماضي وكتب عن وفاة والدته، الأميرة ديانا، وعلاقته المليئة بالتوتر مع عائلته.

في سياق آخر، يشار إلى أن ميجان ماركل، شوهدت تتنزه بدون زوجها الأمير هارى بالقرب من قصر مونتيسيتو، الذى تبلغ تكلفته 14 مليون دولار، بعد ساعات من انتهاء تتويج الملك تشارلز.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، انضم إلى دوقة ساسكس فى نزهة فى الهواء الطلق صديقاها ماركوس أندرسون، وهيذر دوراك، فى كاليفورنيا، يوم الأحد، بعد الاحتفال بعيد ميلاد ابنها أرشى يوم السبت.