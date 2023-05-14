شعبة الدواجن: انخفاض محدود فى سعر كيلو الفراخ ليسجل 63 جنيها بالمزرعة

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الدواجن تراجعا طفيفا فى الأسواق، حيث سجل الكيلو للمستهلك 75 جنيها، وكشفت شعبة الدواجن أن سعر ألفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة، سجلت 63 جنيها للكيلو بانخفاض جنيهين، ويصل المستهلك بـين 75 و78 جنيها فى الأسواق، وقد يختلف هذا السعر حسب المنطقة، فى حين انخفض الطلب بشكل محدود بعد انتهاء شهر رمضان.

من جانبه، قال سامح السيد رئيس الشعبة، إن سعر الساسو يسجل تسليم المزرعة 67 جنيها، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7_8 والكتكوت الساسو 6_7 وألفراخ الأمهات البيضاء 56 جنيها.

وشددت شعبة الدواجن على ضرورة تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن فى القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم فى ضبط السوق، حيث سيؤدى ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة ألفعلية وبحسب العرض والطلب فى السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

أسعار البيض الابيض فى المزرعة تسجل 88 جنيها مع زيادة معروض البيض جزئيا فى حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 97 جنيها والبيض البلدى 93جنيها تسليم أرض المزرعة فى حين يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها تسليم المستهلكين.