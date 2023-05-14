سويسرا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتشيد بدور مصر المركزي للوصول لاتفاق

وقالت السفيرة مايا تيسافي مديرة قطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة خارجية سويسرا- وفقا لبيان سفارة سويسرا بالقاهرة، اليوم الأحد، "ترحب سويسرا بوقف إطلاق النار في غزة و إسرائيل، وتشيد بدور مصر المركزي للتوسط للوصول إلى اتفاق، ونحث جميع الأطراف على احترامه".



وأضافت السفيرة مايا تيسافي: "نتقدم بخالص تعازينا لأسر الضحايا، فلنعمل على إنهاء دائرة العنف واستعادة أفق سياسي".