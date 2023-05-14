سلطات بنجلاديش وميانمار تحث آلاف الأشخاص على الاحتماء تحسبا لوصول الإعصار "موكا"

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن النطاق الخارجي من الإعصار قد وصل إلى ساحل ولاية "راخين" في ميانمار صباح اليوم الأحد ومن المتوقع أن يصل خلال ساعات إلى اليابسة بالقرب من مدينة "سيتوي" التي تشهد حالة تأهب قصوى للطقس، وذلك حسبما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية في ميانمار.



وقد تم إجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص من سكان "سيتوي" البالغ عددهم 300 ألف إلى مدن أخرى منذ أمس الأول (الجمعة) كما لجأ أكثر من 20 ألف شخص إلى الأديرة والمعابد والمدارس الواقعة على مرتفعات المدينة.

وفي بنجلاديش، حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أن الإعصار قد يتسبب في وقوع أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات في ثماني مناطق ساحلية.

وأعدت السلطات في بنجلاديش - التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 160 مليون شخص - أكثر من 1500 ملجأ من الأعاصير .. وقالت البحرية إنها تجهز 21 سفينة وطائرة دورية بحرية وطائرات هليكوبتر لعمليات الإنقاذ والإغاثة.

وقالت السلطات إن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار يمكن أن تؤدي إلى انهيارات أرضية في "شاتوجرام" و"كوكس بازار" وثلاث مناطق جبلية أخرى هي "رانجاماتي" و"باندربان" و"كاجراشاري".