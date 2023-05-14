سائح أمريكى يشيد بالخدمات المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

"أنا وزوجتى قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، وزوجتى حامل، تعانى من أوجاع فى المعدة، وكانت متعبة جدًا جدًا.. كنت قلق عليها جدًا، وكيف يمكن أن تكون المستشفيات خارج بلدى الأم.. الأطباء والممرضات فى غرفة الطوارئ قدموا خدمة ممتازة، وكانوا يجيبون كل تساؤلاتنا وأظهروا قدرًا كبيرًا من الاهتمام والعناية.. شكرًا جزيلًا على كل شيء، أنا وزوجتى ممتنين للأطباء والممرضات".

بهذه الكلمات أشاد أحد السائحين الأمريكيين فى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، حيث حضر السائح الأمريكى إلى مستشفى الكرنك الدولى، ومعه زوجته حامل فى الشهور الأولى، وهى تعانى من نزيف، وعلى الفور تم توجيههم إلى مستشفى إيزيس التخصصى الأولى من نوعها لتقديم خدمات علاج أمراض النساء والتوليد بصعيد مصر.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه على الفور تم الكشف على المريضة بمستشفى إيزيس التخصصى، وإجراء كافة الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة لها، إضافة إلى المتابعة الطبية للمريضة، وخروجها بحالة صحية جيدة ومستقرة بعد التحسن فى المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، جودة وتميز الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، وجاهزيتها العالمية، وتابع: نمتلك منشآت وتجهيزات وكوادر طبية على أعلى مستوى تؤهلنا لتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى الدوليين تحت مظلة مشروعنا للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر).