زيلينسكى من ألمانيا: معا سننتصر ونعيد السلام إلى أوروبا

وأضاف زيلينسكي - حسبما نقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - "معا سننتصر ونعيد السلام إلى أوروبا"، وذلك في كلمته التي كتبها في سجل الزوار بمقر الرئاسة الألمانية عقب لقائه نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في أول زيارة له إلى ألمانيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.



كما يعقد زيلينسكي في الوقت الحالي لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتز .



وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء أمس (السبت) عن وصوله إلى برلين، وذلك عقب زيارته إلى روما وعقده محادثات مع القادة الإيطاليين والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان.