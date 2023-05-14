رئيس جامعة المنوفية يبحث مع النواب سبل التعاون للارتقاء بخدمات الجامعة

المنوفية - محمد فتحى

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، عن مدن ومراكز المحافظة ، لبحث سبل التعاون والارتقاء بخدمات الجامعة التعليمية والمجتمعية والبحثية المقدمة لأهالي المحافظة، بالإضافة إلي الارتقاء بالرعاية الصحية والخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة ودعم إنشاء المدينة الطبية الجديدة المزمع إنشائها علي مساحة 5 افدنة ملاصقة لمنشآت كلية الطب والمستشفيات الجامعية.

وألتقي رئيس الجامعة بنواب الشعب علي مائدة حوار موسعة لتبادل الرؤي حول النهوض بالجامعة والمجتمع بحضور الدكتورة نانسي أسعد والدكتور صبحي شرف نائبا رئيس الجامعة والدكتور ناصر عبد الباري عميد كلية الطب والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة .

رحب رئيس الجامعة بضيوف الجامعة، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الهام والذى حرص على الترتيب له منذ توليه رئاسة الجامعة تأكيدا على أهمية التواصل المستمر مع جميع الجهات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة للصالح العام، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية تمتاز بطابع خاص وتعد من المحافظة المحبة للعلم والتعليم ولها أيادي بيضاء علي التعليم في مصر وبها أقل نسبة أمية على مستوى المحافظات، وهى المحافظة الوحيدة التى تضم جامعتان حكوميتان وجامعة أهلية، مؤكدا أن هذا يعود إلى تكاتف الجميع لدعم مسيرة التعليم ، مؤكدا أن للجامعات ادوار متعددة للنهوض بالمجتمع منها التعليمي والبحثي والمجتمعي.

وأضاف القاصد أن دور الجامعات يتطور على مر السنوات حتى وصلنا للجيل الرابعة حيث أصبح دور الجامعات لايقتصر فقط على التعليم بل شمل البحث العلمى والمشاركة المجتمعية وإنشاء شركات منتجة ، ودعا القاصد إلي ضرورة التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي في مجال البحث العلمي والاستفادة من الجامعة كبيت خبرة بالمحافظة التي تمتلك العديد من الوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز الاستشارات الهندسية والإلكترونية ، موضحا ان الجامعة قادرة علي تقديم خدمات متميزة في كل المجالات والتعاون للنهوض بالمحافظة .

وأكد القاصد،على أهمية دعم نواب الشعب لإنشاء المشروعات الجامعية وتنفيذها حتى تأتى ثمارها وتقدم الخدمة المجتمعية المنشودة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 80٪ من إنشاءات وتجهيزات جامعة المنوفية الأهلية، مشيرا إلي أنه سيتم إضافة 10 برامج دراسية العام القادم بها ، مما يتطلب النهوض بالخدمات التعليمية والتدريبية للطلاب بجامعة المنوفية والجامعة الأهلية مؤكدا ان الجامعة تسابق الزمن لانجاز المشروعات المستقبلية ومنها إنشاء المدينة الطبية، مما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع للتغلب على كافة التحديات والمعوقات حتى يتم إنشاء المدينة الطبية التي ستحدث طفرة كبيرة في تقديم الخدمة الطبية والتعليمية لمواطني المنوفية والمحافظات المجاورة ، لما سيمثله المشروع من تقديم خدمات نوعية جديدة تقدم لأول مرة داخل نطاق محافظة المنوفية وتقديم المزيد من الخدمة الطبية المتميزة في ظل توفير الإمكانيات المتوقعة من هذه التوسعات .

كما أعرب نواب الشعب عن سعادتهم بالتعاون البناء مع جامعة المنوفية ودعم مسيرتها العلمية والمجتمعية للارتقاء بالمحافظة، مؤكدين دعمهم الكامل للجامعة، ووجهوا الشكر لرئيس الجامعة علي دعونهم للحوار وتبادل الرؤي للنهوض بالمجتمع من خلال جامعة المنوفية .

حضر اللقاء الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى، سعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد.