رئيس جامعة القناة يتابع عرض مشروعات التخرج لطلاب آداب "الدراسات السكانية"

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن قسم "الدراسات السكانية" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، يستعد هذا العام لتخريج طلاب الدفعة الأولى للقسم؛ مشيرًا إلى أنه واحد من ثلاثة أقسام فقط على مستوى الجامعات المصرية هي جامعة المنيا، وبني سويف وقناة السويس، لافتاً إلى أهمية القسم الذى يقوم بتدريس توجهات الدولة ومشروعاتها للتنمية وقضايا الوطن، وكيفية المساهمة الفاعلة في التخطيط والتنمية، وكذا المشكلة السكانية في مصر واستراتيجيات المواجهة، والأبعاد الديموجرافية والاقتصادية للهجرات الدولية غير المشروعة.

جاء ذلك بالتزامن مع قيام ممثلي مشروعات التخرج لطلاب قسم "الدراسات السكانية " بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بزيارة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس؛ لعرض مشروعات تخرجهم، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر اللقاء الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المعبود محمد عبد الرسول رئيس القسم ".

فيما أفاد الدكتور عادل السعدني أن الدفعة الأولى للقسم تضم 75 طالب وطالبة، قاموا بإعداد 6 مشروعات تخرج حول أسباب العزوف عن الزواج وعلاقته بعدم التكيف الإجتماعي، و دور المشروعات الصغيرة فى مواجهة مشكلة البطالة والعنف الأسري وإنعكاساته على عمالة الأطفال، ومشروع آخر حول المحددات الديموغرافية لعمالة الأطفال، المتغيرات الديموجرافية وانعكاساتها على متعاطي المخدرات، واخيراً مشروع حول تطعيمات الأطفال وتعزيزها فى الصحة الإنجابية.

بينما أوضح الدكتور جمال زاهر، أن جميع المشروعات الطلابية جاءت مواكبة للقضايا المجتمعية المحيطة فى محاولة لرصدها وإيجاد الحلول لها .

ومن جانبه، حرص الدكتور عبد المعبود محمد عبد الرسول رئيس قسم الدراسات السكانية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية على ذكر أسماء الطلاب الذين قاموا بتقديم العروض أمام رئيس الجامعة وهم: الطالبة جيهان فيصل ، الطالبة مريم أحمد ، الطالبة هدير عادل أحمد ، الطالبة فدوى عزت، والطالبة منار طارق، والطالب مصطفى سليمان .

فيما أعرب الدكتور ناصر مندور عن سعادته بتلك المشروعات الطلابية التي تناولت موضوعات جادة وقضايا مجتمعية بارزة، مؤكداً أن القسم يُعد إضافة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية متمنياً لطلابه التوفيق والنجاح على المستوى الشخصي والمهني .