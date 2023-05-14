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رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى الصحراوية: نستهدف إنتاج مليون طن قمح

الأحد، 14 مايو 2023 11:47 ص
رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى الصحراوية: نستهدف إنتاج مليون طن قمح اللواء توفيق سامي توفيق
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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استعرض اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، جهود الشركة في استصلاح الاراضى الصحراوية، مشيرا إلى زيادة الرقعة الزراعية وتعظيم العائد من الفدان لتقليل فاتورة الاستيراد.
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، خلال كلمته بافتتاح مصنع انتاج البطاطس وبدء موسم حصاد القمح، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن إجمالى المساحة المستصلحة حتى 2022 كالتالي شرق العوينات 190 ألف فدان، وتوشكى 250 ألف فدان، حيث تم إضافة 100 ألف فدان آخرى لتصبح المساحة 350 ألف فدان.
 
وعن المستهدف في 2023، أضاف، في شرق العوينات سيتم إضافة 30 ألف فدان لتصل إلى 220 ألف فدان، ونستهدف من 200 إلى 250 ألف فدان في توشكى، ليصبح إجمالى المساحة المستصلحة 740 ألف فدان.
 
حول المستهدف في 2024، قال: "في شرق العوينات 60 ألف فدان لتصل إلى 280 ألف فدان، أما في توشكى، فستكون المساحة 150 ألف فدان لتصل المساحة المستصلحة 650 ألف فدان، وإجمالى الشركة 950 ألف فدان.
 
أكد أن إجمالى المساحة المنزرعة في الشركة 410 ألف فدان زراعة، وجار حصاد ما يزيد على 300 ألف فدان قمح بإنتاجة 700 – 750 ألف طن، ومستهدف هذا العام إضافة 230 ألف فدان زراعة قمح بإنتاجية تزيد عن مليون طن قمح.
 
وعن مصنع "البطاطس" في شرق العوينات، أوضح أنه تم تنفيذ مشروع متكامل بدءا من ثلاجة التقاوى، حيث تصل طاقتها إلى 64 ألف طن، مبينا أن الطاقة الإنتاجية لمصنع البطاطس 10 طن في الساعة / نص مقلية، و2 طن في الساعة / مهروسة، و64 ألف طن بطاطس خام.
 

موسم حصاد القمح

حصاد القمح

موسم حصاد القمح بشرق العوينات

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يفتتح حصاد القمح

شرق العوينات

افتتاح مصنع البطاطس

مصنع البطاطس

موعد حصاد القمح 2023

موسم حصاد القمح في مصر

ماكينة حصاد القمح

توريد القمح

سعر أردب القمح

سعر القمح

أسعار القمح

زيادة سعر أردب القمح

منطقة شرق العوينات

زراعة البطاطس

الاكتفاء الذاتي من القمح



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