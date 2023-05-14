رئيس البرلمان العربى يثمن جهود مصر فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أ.ش.أ

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة، بعد تعرضه للقصف من إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء.

وقال العسومي - في بيان اليوم الأحد، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، هو ثمرة جهود حثيثة قامت بها مصر، بما يعكس موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية؛ سعيا لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، كما يعكس ثقل مصر ودورها الرائد والمحوري لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب مزيدا من تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وطالب العسومي المجتمع الدولي بتوفير ما يلزم من الحماية الدولية للفلسطينيين وإجبار القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن الانتهاكات والجرائم التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني والتي تعد انتهاكا واضحا للأعراف الإنسانية وقواعد القانون الدولي.