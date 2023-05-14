خدى بالك.. فرط نشاط الغدة الدرقية يؤثر على صحة عظامك

كتبت ميرفت رشاد

فرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة طبية حيث تفرز الغدة الدرقية كمية زائدة من الهرمون، ويمكن أن يكون لهذا الخلل الهرموني تأثيرات عديدة على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك العظام، بلعب هرمون الغدة الدرقية دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العظام ، ويمكن أن يؤدي نقص أو زيادة هذا الهرمون إلى مشاكل خطيرة في العظام وبالتالي، يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى تدهور صحة العظام، من حيث النوعية والكمية ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

فقدان العظام يمكن أن يؤدي الإنتاج المفرط لهرمون الغدة الدرقية إلى تسريع فقدان العظام، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في كثافة المعادن في العظام (BMD). في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية، يمكن للهرمون الزائد أن يخرج الكالسيوم من العظام، مما يؤدي إلى انخفاض كثافة المعادن بالعظام، ما يجعلها أكثر هشاشة وعرضة للكسور، خاصة في العمود الفقري والفخذ والمعصم، فإن الأفراد المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، وإليك بعض النصائح الأكثر فعالية لمساعدتك على منع تدهور صحة العظام الذي قد يحدث بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية.

7 طرق لمنع تدهور صحة العظام من فرط نشاط الغدة الدرقية: 1. احصل على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د يعتبر الكالسيوم وفيتامين د من العناصر الغذائية الأساسية لصحة العظام، يساعد الكالسيوم في بناء عظام قوية والحفاظ عليها ، بينما يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم، تشمل المصادر الجيدة للكالسيوم منتجات الألبان والخضراوات الورقية والأطعمة المدعمة، يمكن الحصول على فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس والأسماك الدهنية والأطعمة المدعمة.

2. استهلك كمية كافية من البروتين يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على صحة العظام، يساعد في تكوين الكولاجين ، وهو المكون الرئيسي للعظام، من المستحسن أن يستهلك البالغون 0.8 جرامًا من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا. تشمل المصادر الجيدة للبروتين اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والفاصوليا والبقوليات.

3. الحد من استهلاك الكافيين من المعروف أن الكافيين له تأثير سلبي على صحة العظام، يمكن أن يؤدي استهلاك بكثرة إلى انخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، يمكن أن يتعارض الاستهلاك المفرط للكافيين مع امتصاص الكالسيوم.

4. الإقلاع عن التدخين يمكن أن يكون للتدخين العديد من الآثار السلبية على صحة العظام، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، يعيق التدخين أيضًا قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم وفيتامين د ، لذلك فإن الإقلاع عن التدخين ضروري للحفاظ على صحة العظام.

5. ممارسة الرياضة بانتظام التمرين المنتظم ضروري للحفاظ على صحة العظام، يمكن أن تساعد تمارين حمل الوزن مثل المشي والركض ورفع الأثقال في بناء عظام قوية والحفاظ عليها، من المستحسن أن يمارس البالغون ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من التمارين شديدة الشدة أسبوعيًا.