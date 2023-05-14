حملة أمنية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة الجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة " الجيزة ".

,أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأسمدة والمُخصبات الزراعية " تم ضبط (4 مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (160طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة – 110 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية) مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الاستثمارية المرخصة والمسجلة مُعدة للتعبئة والتداول.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .