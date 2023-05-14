اليوم السابع
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حقيقة زواج إيلون ماسك بـ"روبوت".. هل دخلنا عصر الاستغناء عن المرأة؟

الأحد، 14 مايو 2023 06:00 ص
حقيقة زواج إيلون ماسك بـ"روبوت".. هل دخلنا عصر الاستغناء عن المرأة؟ ايلون ماسك
أحمد علوى

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تصدرت صور الروبوت كانتيلا مع رجل الأعمال إيلون ماسك حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كثيف صورا تجمع إيلون ماسك بالروبوت الحسناء كانتيلا، في أكثر من موقف غرامي، وسط تكهنات تفيد بزواجه منها.

روبوت

وكالنار في الهشيم خرجت الأقاويل تؤكد أن الروبوت كانتيلا، تجمع بين كل صفات الإنسان والروبوت وأنها ستغني رجل الأعمال عن حاجته للارتباط بأنثى كونها قادرة على إعطاء جميع الأحاسيس المرجوة وتؤدي كامل ما يتطلبه الرجل من المرأة.

 
كما زعم آخرون أن الروبوت كانتيلا تعمل بالطاقة الشمسية، وصنعت بطريقة ووسائل حسية تجعلها تشعر بالحزن والسعادة وذات عقلية متزنة وتفاعلية، ما يجعل مشاعرها تبدو طبيعية.
 
ايلون ماسك

غير أن هذه الأمنيات بُددت بعدما أكدت وسائل إعلام أن الصور التي جمعت إيلون ماسك بالروبوت كانتيلا ما هي إلا صور صنعت بتقنية الذكاء الاصطناعي وهي ليست موجودة من الأساس على أرض الواقع.

وانتشرت في الآونة الأخيرة صور تبدو حقيقية صنعت خصيصاً بالذكاء الاصطناعي لشخصيات عامة مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن وآخرين.

 


روبوت

ايلون ماسك

المرأة

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