وجاء على موقع "تى أر تى" التركى فى نسخته الإنجليزية أن أردوغان حصل على حتى الأن 50.76 % من الأصوات، تلاه كمال كليتشدار أوغلو من حزب الشعب الجمهوري المعارض ومرشح تحالف المعارضة بحصوله على 43.43 % من الأصوات.



وحل في المركز الثالث سنان أوجان لتحالف "أوتا" أو الأجداد بحصوله على نسبة 5.31 % وجاء في المركز الرابع محرم اينجه رئيس حزب "البلد" بنسبة 0.5 %.