تونس تُنقذ 107 أشخاص بينهم 91 من بلدان إفريقيا خلال عمليات هجرة غير شرعية

أحبطت السلطات التونسية خلال اليومين الماضيين 4 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية ، و أنقذت 107 أشخاص من بينهم 91 من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بحسب وكالة أنباء البحرين.
وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية (وات)، بأن عملية إحباط المجتازين تمت فى صفاقس والمنستير، وأن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء الأشخاص.
تونس تُنقذ 107 أشخاص بينهم 91 من بلدان إفريقيا خلال عمليات هجرة غير شرعيةالأحد، 14 مايو 2023 07:09 م
مهاجرين - أرشيفية
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أحبطت السلطات التونسية خلال اليومين الماضيين 4 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية ، و أنقذت 107 أشخاص من بينهم 91 من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بحسب وكالة أنباء البحرين.
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