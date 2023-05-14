تونس تُنقذ 107 أشخاص بينهم 91 من بلدان إفريقيا خلال عمليات هجرة غير شرعية

كتب محمد جمال

أحبطت السلطات التونسية خلال اليومين الماضيين 4 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية ، و أنقذت 107 أشخاص من بينهم 91 من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بحسب وكالة أنباء البحرين.



وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية (وات)، بأن عملية إحباط المجتازين تمت فى صفاقس والمنستير، وأن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء الأشخاص.