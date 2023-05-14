اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 08:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تونس تُنقذ 107 أشخاص بينهم 91 من بلدان إفريقيا خلال عمليات هجرة غير شرعية

الأحد، 14 مايو 2023 07:09 م
تونس تُنقذ 107 أشخاص بينهم 91 من بلدان إفريقيا خلال عمليات هجرة غير شرعية مهاجرين - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبطت السلطات التونسية خلال  اليومين الماضيين 4 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية ، و أنقذت 107 أشخاص من بينهم 91 من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بحسب وكالة أنباء البحرين.
 
وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية (وات)، بأن عملية إحباط المجتازين تمت فى صفاقس والمنستير، وأن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء الأشخاص.


تونس

هجرة غير شرعية

صفاقس

المنستير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة