اليوم السابع
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تمساح يبلغ طوله 5 أمتار يهاجم امرأة فى حديقة للزواحف بأستراليا

الأحد، 14 مايو 2023 09:35 م
تمساح يبلغ طوله 5 أمتار يهاجم امرأة فى حديقة للزواحف بأستراليا تمساح
كتب محمد جمال

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كادت امرأة تفقد حياتها بعد تعرضها لهجوم تمساح يبلغ طوله حوالى 5 أمتار فى حديقة للزواحف بأستراليا، وتبلغ المرأة العاملة فى الحديقة 34 عاما، كانت تضع الغذاء للتمساح قبل أن يباغتها بالهجوم، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وقال المتفرجون الذين تواجدوا لحظة الحادثة أن المرأة كانت محظوظة لقدرتها على الهروب، وقال سائح فى الحديقة إنه سمع موظفين يتحدثون عن الهجوم وقالوا "على ما يبدو كان هناك الكثير من الدماء".

وأكد أحد المسئولين فى المنطقة إصابة العاملة بعد أن عضها تمساح فى ذراعها"، مضيفا: نظرا لخصوصية المريض، لا يمكننا تقديم أى تفاصيل أخرى حول الإصابة".

ويوجد فى هذه الحديقة أكبر تماسيح المياه المالحة فى أستراليا وتضم أكبر عرض للزواحف الأسترالية فى العالم، ويتاح فيها للزوار فرصة السباحة مع التماسيح وإطعامهم.


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