تعليم البحيرة: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية وعدم رصد أى شكاوى أو معوقات

البحيرة - ناصر جودة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية التى انطلقت اليوم الأحد، وعدم رصد أى شكاوى أو معوقات، خلال امتحان اليوم الأول فى اللغة العربية والتربية الدينية.

وأضاف الديب أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية، منعقدة منذ الصباح الباكر، وعلى تواصل لحظى على مدار الساعة بافرعها بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسى للشهاده الاعدادية للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أن 121487 طالب وطالبة قامو بتأدية الامتحانات فى مادتى اللغه العربية والتربية الدينية داخل 668 لجنة بالمدن والمراكز المختلفة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على الالتزام بالقرارات والقواعد الوزارية لمواجهة اى محاولات للغش داخل لجان الامتحانات خاصة الغش الاليكترونى او تسريب أسئلة الامتحانات وكذلك منع دخول الهواتف المحمولة أو أى أجهزة مماثلة داخل لجان الامتحانات على الإطلاق.

لافتا الى مراجعة تجهيزات لجان الامتحانات من حيث النظافة و التهوية الجيدة وتنظيم عملية دخول الطلاب داخل لجان الامتحانات وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة فى الأوقات المحددة وذلك حرصا على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لاداء الامتحانات بسهولة ويسر.