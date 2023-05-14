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تعرف على كيفية الاستفادة من خطوط الأحوال المدنية الساخنة "انفوجراف"

الأحد، 14 مايو 2023 11:38 ص
تعرف على كيفية الاستفادة من خطوط الأحوال المدنية الساخنة "انفوجراف" خدمات قطاع الأحوال المدنية _أرشيفية
إعداد محمود عبد الراضي

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تطور كبير تشهده الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث أتاحت عدد كبير من الخدمات يستطيع المواطن الحصول عليها دون أن يتكبد عناء الذهاب للسجلات المدنية، من خلال:
الاتصال برقم 16582 للإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالأحوال المدنية
الاتصال برقم 15340 لاستخراج الشركات والمؤسسات بطاقات الرقم القومي
الاتصال برقم 15341 لاستخراج الوثائق للحالات الإنسانية وذوي الهمم
الاتصال برقم 15341 لتوصيل الوثائق للمنازل
الاتصال برقمي 15340 و15341 لاستدعاء سيارات الأحوال المدنية المتنقلة للمنزل
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وأعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الأرقام والخطوط الساخنة، للحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية، والرد على الاستفسارات والاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة، حيث يتم التواصل على رقم (16582).
 
ويمكن استخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الإتصال برقم 15340.. ولكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوى الهمم على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل .. كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمى (15340 – 15341).
 
 
 

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