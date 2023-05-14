تعرف على توقعات معدلات الإمدادات النفطية العالمية 2023

كتبت -مروة الغول

تشير أحدث توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى انخفاض إجمالي الإمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارجها خلال الربع الأول من عام 2023، بنحو 120 ألف برميل يوميا، مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى نحو 66.7 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أنه بشكل عام، يتوقع ارتفاع متوسط تلك الإمدادات خلال عام 2023 بنحو 1.4 مليون برميل يوميا، أي بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 67 مليون برميل/يوم، وهو مستوى أقل من التوقعات السابقة، حيث تم خفض إنتاج روسيا المتوقع في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، كما تم خفض نمو الإنتاج المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المخاوف المتعلقة بأفاق إنتاج النفط الصخري. وستكون المحركات الرئيسية لنمو الإمدادات النفطية العالمية في عام 2023 هي كل من الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والبرازيل وكندا وكازاخستان وغويانا.

وتابع التقرير، أنه من جانب آخر، يشير "تقرير إنتاجية الحفر"، الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في شهر فبراير 2023 إلى توقع ارتفاع متوسط إنتاج النفط الصخري الأمريكي في المناطق ، خلال الربع الأول من عام 2023 لتصل إلى نحو 9.280 مليون بي، وهو أعلى مستوى فصلي محقق منذ بدء تسجيل تلك البيانات في عام 2007.