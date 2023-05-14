اليوم السابع
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تضاعف سعر المكرونة فى إيطاليا يثير الجدل.. والحكومة تدعو لاجتماعات طارئة

الأحد، 14 مايو 2023 10:47 ص
تضاعف سعر المكرونة فى إيطاليا يثير الجدل.. والحكومة تدعو لاجتماعات طارئة ارتفاع حاد فى اسعار المكرونة
فاطمة شوقى

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تعانى إيطاليا من ارتفاع كبير فى أسعار المكرونة مع زيادة أكثر من ضعف التضخم في البلاد، الذى بلغ 8.1 % في مارس، وفقًا للبنك المركزى الأوروبى ، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجدل حول ارتفاع اسعار المكرونة جعل الحكومة تدعو إلى اجتماعات طارئة هذا الأسبوع، ودعا وزير الأعمال أدولفو أورسو إلى لجنة لمناقشة سعر المكرونة، حيث ارتفعت تكلفة الغذاء 17.5 %على أساس سنوى فى مارس.

واتهمت مجموعات المستهلكين المنتجين بالمضاربة وقدمت شكوى رسمية إلى السلطات، ويقول المنتجون إن مجموعة من العوامل، بما فى ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، واضطرابات سلسلة التوريد والتضخم، تزيد من تكاليفهم وتجبرهم على فرض رسوم أكبر على المكرونة، وهى عنصر أساسى فى النظام الغذائى الإيطالى.

وقال بينيديتو مينيو، ضامن مراقبة الأسعار إنه "من المتوقع حدوث انخفاض كبير فى تكلفة المكرونة قريبًا ، وأن السلطات ستواصل مراقبة الأسعار "لحماية المستهلكين ".

وتشير إحدى التقديرات إلى أن أكثر من 60 % من الإيطاليين يتناولون المكرونة بشكل يومى، وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعى رداً على اجتماع وزارة الأعمال: "لا أصدق الأسعار".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه يتم إنتاج المكرونة الإيطالية من القمح، والذى انخفض أسعاره مؤخرا بنسبة 30 % منذ العام الماضى.

وأوضحت الصحيفة، أن المكرونة ارتفعت بمعدل 25 % منذ العام الماضي مع بعض المدن مثل مودينا التي شهدت زيادة بنحو 50 %. فقط في 12 مقاطعة من أصل 110 مقاطعة في إيطاليا يمكنك شراء كيلو من المكرونة بأقل من 2.20 دولار.

 

 


ايطاليا

اسعار المكرونة

المكرونة

الاسعار

ارتفاع الاسعار



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