ترامب يلغى فعالية فى أيوا وسط تحذيرات من "الإعصار"

كتبت ريم عبد الحميد

اضطر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إلغاء مؤتمر انتخابى فى الهواء الطلق كان من المقرر عقده فى دى مونيه بولاية أيوا مساء أمس السبت، فى ظل التحذير من حدوث إعصار.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، فإن ترامب قال فى منشور على شبكته للتواصل الاجتماعى تروث سوشيال، إنه للأسف، وبسبب التحذيرات من إعصار فى دى مونيه، اضطر للإلغاء الفعالية الخارجية، وحمس أنصاره بتحديد موعد لاحق للمؤتمر، داعيا إياهم لتوخى الحذر فى ظل ظروف الطقس.

وكان مؤتمر ترامب سيعقد فى نفس الوقت الذى يقوم فيه رون ديسانتس، حاكم ولاية فلوريدا، بزيارة لولاية أيوا، ذات أهمية كبيرة فى عملية التصويت المبكر، لتستمر بذلك الفعاليات المتزامنة لترامب ومنافسه المحتمل على الترشح الجمهورى فى سباق البيت الأبيض 2024.

وظهر ديسانتس فى ولاية أيوا أمس السبت، وتحدث عن خسائر الرئيس السابق الأخيرة فى الانتخابات.

وقال ديسانتس إنه لا بديل للنصر، ويجب علينا أن نرفض ثقافة الخسارة التي اثرت على الحزب الجمهورى فى السنوات الأخيرة.

وتقول ذا هيل إنه تم إلقاء اللوم على ترامب بشكل كبير فى أعقاب الأداء المتواضع للحزب الجمهورى فى الانتخابات النصفية لعام 2022، وانتقد البعض فى الحزب مدى جودة المرشحين المتشددين الذين دعمهم الرئيس ال

وعلى الرغم من أن ديسانتس قريب من ترامب فى استطلاعات ترامب للمرشح المحتمل للحزب الجمهورى فى الانتخابات، فإن حاكم فلوريدا لا يزال متأخرا نحو 30 نقطة، وفقا لاستطلاع لموقع فايف ثرتى إيت. ولم يعلن ديسانتس بعد ترشحه فى سباق الرئاسة لعام 2024.