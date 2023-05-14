تراجع عدد الوظائف فى كوريا الجنوبية لمن هم فى الأربعينيات من عمرهم

كتب محمد جمال

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، تراجع عدد الوظائف المتاحة لمن هم فى الأربعينيات من عمرهم فى كوريا الجنوبية للشهر العاشر على التوالى فى أبريل الماضى فى ظل تدهور قطاع الصناعة فى البلاد.

وأفادت هيئة الإحصاء بكوريا الجنوبية، وفقا لما نقلته وكالة (يونهاب) للأنباء، أن الوظائف بالنسبة لهذه الفئة العمرية تتراجع على أساس سنوى منذ يوليو الماضى، حيث انخفضت الوظائف بواقع 22 ألف وظيفة مقارنة بابريل 2022.

ويأتى تراجع الوظائف بالنسبة لمن هم فى الأربعينيات فى ظل تراجع قطاع الصناعة، مما يعكس تعثر الصادرات فى ظل الغموض الاقتصاد العالمي.

كما تراجعت الوظائف فى أبريل الماضى فى قطاع الصناعة بواقع 97 ألف وظيفة، فيما يعد ثالث تراجع على التوالي.