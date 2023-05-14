اليوم السابع
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تراث الإسماعلية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

الأحد، 14 مايو 2023 04:23 م
تراث الإسماعلية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.. صور جانب من الفعالية
كتب محمد أسعد

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نظم المتحف فاعلية عن تراث محافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالمحافظة وبمشاركة هيئة قناة السويس ونخبة من فناني المحافظة، وذلك في إطار الفعاليات التي يتبناها المتحف القومي للحضارة المصرية، ضمن نشاطه الثقافي، لإلقاء الضوء على التراث الثقافي المادي واللامادي للمحافظات المصرية المختلفة والترويج له

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف، إلى أن هذه الفعالية هي السادسة ضمن فعاليات تراث المحافظات التي يحرص المتحف على تنظيمها وإشراك مختلف الفئات المجتمعية بها لتعريفهم بتاريخ وحضارة مصر، وتسلط الضوء على تراث المحافظات المصرية المختلفة الغنية بالمفردات التراثية والثقافية، ونشر الوعي الثقافي والسياحي والأثري بين جميع فئات المجتمع.

وقالت نانسي عمار أخصائي تراث وتواصل حضاري أن الفعالية تضمنت مجموعة من الورش الفنية عن حرفة صناعة شبك الصيد يدويا، وتصنيع آلة السمسمية والتي تعتبد من أشهر الآلات الموسيقية الشعبية بالإسماعيلية ومدن القناة وعرض لأشكال مختلفة منها، وورش لصناعة وتصميم المنتجات الجلدية، وصناعة الصابون من مواد طبيعية وفنون الديكوباج وتصميم لوحات من وحي تراث الإسماعيلية، بالإضافة إلى عرض حي للمشغولات الفنية من الودع والقواقع والحلى ونماذج من الأزياء التقليدية ومجلدات تحكى تاريخ المحافظة.

كما تضمنت فعاليات اليوم عرض مجموعة متنوعة من أشهر المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة خاصة المانجو والفراولة، والمأكولات البحرية، بالساحة الخارجية للمتحف، والتي حظيت بإقبال كبير من الزوار والسائحين الأجانب للتعرف على التراث المصري.

وأضافت أنه على هامش الفعالية تم تنظيم عدد من المعارض المؤقتة، منها معرض للصور الفوتوغرافية ومعرض للفنون التشكيلية بمشاركة هيئة قناة السويس  عن تاريخ القناة، وعرض نماذج مختلفة من الماكيتات والمجسمات الخاصة بالقناة والتعريف بها وشرحها للزوار، بالإضافة الى عروض فنية للفنون الشعبية التراثية المميزة بالمحافظة، قدمتها فرقة الفنون الشعبية  لفلكلور الإسماعيلية، وفرقة السمسمية.

وفي ختام اليوم، حرص المتحف على تسليم السادة المشاركين شهادات تقدير، تشجيعا وتقديرا لهم على مشاركتهم في هذا اليوم.

وحضر الاحتفالية الدكتور ميسرة عبد الله نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظ الإسماعيلية، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر، ورؤساء هيئة قناة السويس والمكتبة العامة بالإسماعيلية وقيادات المحافظة.

 

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