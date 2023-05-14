اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 11:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طفل فى العياط

الأحد، 14 مايو 2023 11:00 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طفل فى العياط إسعاف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طفل داخل كشك كهرباء في قرية بالعياط، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة طفل بإحدى قرى العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل تم العثور على جثته داخل كشك كهرباء. 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

العثور على جثة

وفاة طفل

العياط

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة